"2-3 контрнаступления": Арестович рассказал, чего нельзя допустить Украине

Война в Украине может растянуться еще на несколько лет

Для освобождения всей оккупированной территории будет мало одного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Скорость развития событий будет зависеть от темпов поставок вооружения.

Такое мнение выразил бывший советник Офиса президента, военный обозреватель Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

"Когда мы закончим это контрнаступление, оно не закончит войну. Его не хватит на заканчивание войны. Даже в самом благоприятном варианте – мы освободили все от Херсона до Бердянска, вышли на границы Крыма – остается захваченный Донбасс, оккупированный Крым. Нам понадобится второе контрнаступление, третье контрнаступление, возможно, на добивание. Теперь возникает вопрос, а дадут ли нам (оружие) на второе-третье контрнаступление, что дадут и когда", — сказал он.

По словам Арестовича, если у российских оккупантов появится возможность "закапываться" в течение девяти месяцев, то ВСУ затем будет очень непросто, даже с F-16 и ATACMS.

"F-16 отработает в тылу, и пехота будет очень удовлетворена, прочитав в очередном Телеграм-канале, что где-то там уничтожили войско. Но с минами и выбоинами, и прочими рвами ничего не произойдет. Пехота поднимется, и снова пойдет на эти мины пешком. В этом проблема", – добавил он.

Бывший советник ОП подчеркнул, что освободить все территории в ходе одного лишь контрнаступления будет невозможно. Насколько еще растянется война в Украине — зависит лишь от скорости поставок вооружения.

"На три года – вряд ли. На два может", – подытожил Арестович.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адмирал НАТО Роб Бауер высказал свое мнение насчет разговоров о якобы медленном контрнаступлении ВСУ. Он заявил, что Украина все делает правильно и ее действия достойны похвалы.