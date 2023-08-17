"Давно треба": на Арестовича подали заяву до СБУ, українцям ідея сподобалася

На колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича подали заяву до Служби безпеки України. Причиною стало його висловлювання про те, що нібито українці дозволили собі "розлюднити окупантів".

Заяву на Арестовича подав блогер Олександр Нотевський.

За його словами, у словах Арестовича є ознаки виправдання російської збройної агресії проти України.

"Кримінальний кодекс України, стаття 436-2. 1. Виправдання, визнання правомірної, ... збройної агресії російської федерації проти України, караються виправними роботами на строк до 2 років або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років", – зазначив Нотевський.

Сам колишній представник команди Зеленського поки що ніяк не відреагував на ситуацію.

У своєму недавньому інтерв’ю російській журналістці Юлії Латиніної він заявив наступне: "Головне, що ми зробили, коли дозволили собі розлюднили росіян: це головна наша помилка. Спочатку ми трималися, а потім із задоволенням поринули в це все. Колективні українці, я маю на увазі".. Ми дали середньому росіянину, мобілізованому росіянину, не кадровому, а саме мобілізованому, які зараз складають скелет армії, дали відмінну мотивацію воювати".

У коментарях до посту блогера про подачу заяви до СБУ люди висловлюють подяку за таку позицію.

Раніше "Телеграф" писав про п’ятьох головних "зашкварів" від Арестовича.