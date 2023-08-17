ВСУ продвинулись в двух областях, а враг застрял под Купянском: свежие карты боев

Южнее Бахмута идут ожесточенные бои

Идет 540-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, 16 августа украинские войска продолжали наступательные действия на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. Они продвинулись в западной части Запорожской области и на ее границе с Донецкой областью, освободив село Урожайное. Также ВСУ имеют успех в районе Роботино.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, показывают, что украинские силы продвинулись к северо-востоку от Роботино, и, вероятно, добились больших успехов в прилегающих районах.

Российские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово, в районе Бахмута, в районе Авдеевки, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области.

Луганская и Харьковская области

Враг вел наступление на рубеже Купянск — Сватово, но не продвинулся. Генштаб Украины сообщил, что враг без успеха наступал юго-восточнее Ольшаны, у Синьковки и восточнее Петропавловки.

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Донецкая область

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы вели наступательные операции южнее Бахмута и что там идут ожесточенные бои.

Оккупанты продолжали атаки в районе Бахмута и могли продвинуться. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции у Богдановки.

Украинские войска продолжали наступать в районе Авдеевки. Генштаб ВСУ сообщил, что были отбиты атаки россиян в районе Авдеевки, Марьинки и Красногоровки.

Враг, по данным Генштаба ВСУ, вел безуспешные наступления южнее Авдеевки. Российские военкоры утверждали, что их войска безуспешно атаковали в Марьинку и окраины Красногоровки.

"Южная ось"

Украинские официальные лица сообщили, что 16 августа украинские силы освободили село Урожайное и продолжили контрнаступательные операции на границе между Запорожской и Донецкой областями. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и Генштаб Украины сообщили, что украинские силы освободили территории южнее Великой Новоселки.

16 августа российские войска провели ограниченные безрезультатные контратаки в районе границы между Запорожской и Донецкой областями. Как сообщили в Генеральном штабе Украины, враг вел безуспешные контратаки в районе Урожайного.

16 августа украинские войска продолжили наступательные действия на западе Запорожской области и продвинулись восточнее Роботино. На кадрах с геолокацией, опубликованных 16 августа, видно, что Силы обороны продвинулись к северо-востоку от Роботино и, вероятно, расширили свои позиции в прилегающих районах.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении. Российские военкоры утверждали, что небольшие группы украинской пехоты при поддержке бронетехники продолжают наступление севернее и северо-восточнее Роботино, а также в направлении Вербового. Они также заявляли, что украинская техника может более свободно передвигаться в этом районе из-за разминирования украинскими силами минных полей.

Ранее "Телеграф" публиковал видео от Генштаба ВСУ, как происходила битва за Урожайное.