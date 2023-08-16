Закрепляются на рубежах: ВСУ освободили на Донбассе еще один населенный пункт (карта)

Освобождение населенного пункта тактически важно с точки зрения того, чтобы обеспечить продвижение дальше на юг

В ходе контрнаступательных действий украинским военным удалось освободить поселок Урожайное в Донецкой области, в сторону которого защитники ранее продвинулись.

Об этом в среду, 16 августа, в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах. Наступательные действия продолжаются", — говорится в сообщении.

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, украинским воинам также удалось зайти на территорию населенного пункта и эвакуировать в безопасные места трех человек.

"С момента захода Вооруженных сил Украины в Урожайное, в первую очередь были эвакуированы три человека. Мне даже сложно передать, как они там могли находиться, скрываться, конечно, они были в подвальных помещениях. Речь идет о людях пожилого возраста", — рассказал он.

Также глава ОВА добавил, что на данный момент в поселке происходят обстрелы, а боевые действия фактически не остановлены. Потому пока речь не идет о проведении стабилизационных мероприятий.

"Тем более повторяю, указанные населенные пункты они фактически разрушены вражеской артиллерией и РСЗО", — сказал Кириленко.

К слову, в Урожайном до начала полномасштабного российского вторжения согласно статистике находилось до 500 жителей.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии изданию РБК-Украина отметил, что в этом районе важно стабилизировать ситуацию и зачистить поселок. Оттуда российские захватчики вели огонь по позициям ВСУ и не давали окончательно "взять" Старомайорское.

"Освобождение Урожайного тактически важно с точки зрения того, чтобы обеспечить продвижение дальше на юг на Завитне Бажання и Старомлиновку. Чтобы у врага не было возможности удерживать плацдарм на левом берегу реки Мокры Ялы, откуда нам постоянно угрожали", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 июля украинские военные освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой области.