Контрнаступление продолжается: в Генштабе раскрыли успех ВСУ на фронте

Противник оказывает мощное сопротивление

В ходе продолжающегося контрнаступления ВСУ украинские военные имеют очередной успех — продвижение и закрепление в районе поселка Урожайное в Донецкой области.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев входе брифинга.

"В направлении Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал он.

По словам Ковалева, украинские защитники продвигаются в направлении Урожайного на южном фронте, наносят огневое поражение артиллерией по целям российских оккупантов, а также осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Урожайное на карте

В то же время враг пытался вести наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки, однако безуспешно. В то же время противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы и осуществляет перемещение подразделений и войск.

Силы обороны продолжают наступление, в частности, на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а также на Бахмутском направлении, южнее города Бахмут. Кроме того, украинские военные сдерживают наступление захватчиков на Лиманском и Купянском направлениях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал, чего украинским военным не хватает для завершения наступления.