Контрнаступление продолжается: в Генштабе раскрыли успех ВСУ на фронте
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Противник оказывает мощное сопротивление
В ходе продолжающегося контрнаступления ВСУ украинские военные имеют очередной успех — продвижение и закрепление в районе поселка Урожайное в Донецкой области.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев входе брифинга.
"В направлении Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал он.
По словам Ковалева, украинские защитники продвигаются в направлении Урожайного на южном фронте, наносят огневое поражение артиллерией по целям российских оккупантов, а также осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
В то же время враг пытался вести наступательные действия в районе Марьинки и Красногоровки, однако безуспешно. В то же время противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы и осуществляет перемещение подразделений и войск.
Силы обороны продолжают наступление, в частности, на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а также на Бахмутском направлении, южнее города Бахмут. Кроме того, украинские военные сдерживают наступление захватчиков на Лиманском и Купянском направлениях.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал, чего украинским военным не хватает для завершения наступления.