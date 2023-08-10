Речь даже не о самолетах: военный рассказал, чего не хватает ВСУ для завершения наступления

Волонтер убежден, что для победы мало лишь одного из факторов

В первую очередь для успеха Украины на поле боя нужны не самолеты. Для дальнейшего продвижения огромную играют наши военные, а также решения руководства армии.

Такую точку зрения в интервью РБК-Украина выразил директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

По словам военного, победить врага помогут "люди, мозги, боеприпасы, техника, а дальше уже все остальное".

"К сожалению, самолеты не захватывают окопы. На прошлой неделе у меня была встреча с Неижпапой, командующим ВМС, и он сказал очень хорошую фразу: на море, как и на суше, пока пехотинец не стал в окоп, он не его. И на море – пока корабль не встал в определенную точку, он не контролирует море.

Вот самолеты – универсальный инструментарий, на море, на суше, в воздухе, позволяющий другим взять под контроль море или сушу. Самолеты глобально для страны – приоритет номер один после боеприпасов. Но самолеты не захватывают посадки, не идут в наступление, они могут очень многое всего, но пока пехота не зашла, вы не захватили, не вернули, не отвоевали", — сказал он.

По словам Чмута, война показала, что количество военных на фронте играет большую роль, но еще важнее — качество подготовки солдат.

"Это не значит, что супер-топ солдат заменит десятерых не супер-топ. Но десять супер-топ могут быть лучше, чем сто не супер-топ, например. Украина – большая страна и будет большой страной, и нам не подходит маленькая армия. Математически нельзя поставить одного солдата на 5 км территории. Но, как показывает эта война, большое количество немотивированного, неподготовленного, небоеспособного личного состава не способно эффективно воевать с какой-либо техникой", — сказал он.

Также Чмут добавил, что сейчас есть проблемы с планированием некоторых моментов в ходе войны.

"С этим есть проблемы, на уровне командиров бригад, командиров батальонов, армейских корпусов… За эти полтора года мы потеряли безвозвратно или из-за ранения огромное количество мотивированных, подготовленных, с боевым опытом людей. Их места очень часто занимают не такие. Кто-то с 2014 года сражается и имеет 10 лет опыта за плечами, а кто-то взял оружие полгода назад и еще не прошел свой путь эволюции. Но при этом тот уровень потерь, который выбивает людей, по ранениям, по здоровью, когда люди просто сыпятся. И это сейчас тотальная проблема", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов на некоторых направлениях.