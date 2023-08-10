ВСУ имеют успехи в контрнаступлении, враг несет потери: свежие карты боев

ВСУ уверенно контролируют ситуацию

ВСУ продолжают наступление на позиции врага, в то время как противник несет большие потери.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за минувшие сутки.

Бои в Харьковской и Луганской областях

Враг пытался атаковать в районе Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и к северо-востоку от Ивановки (20 км к юго-востоку от Купянска).

Как сообщали в украинском Минобороны, противник создал ударную группу, чтобы попытаться прорвать оборону Украины и войти в Купянск. По данным российских источников, их войска якобы захватили четыре украинских позиции и пять наблюдательных пунктов в 15 км восточнее города.

В то же время у врага большие потери на линии Сватово-Кременная, где ВСУ продолжили контрнаступление.

Бои на Донбассе

ВСУ давят соперника к югу от Бахмута и закрепляются на достигнутых рубежах. В частности, наши военные вели атаки в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. В то же время российские войска якобы смогли продвинуться к западу от Ягодного (2 км к северу от Бахмута).

Враг также пытался атаковать в окрестностях Клещиевки, северо-восточнее Дружбы и вблизи Зайцева, но его наступление было безуспешным.

В то же время оккупанты продолжили наступательные операции на участке Авдеевка-Донецк, но не добились успехов.

Бои на Юге Украины

9 августа ВСУ провели атаку на западе Донецкой области. Также наступление продолжается на границе Донецкой и Запорожской областей. Украинские войска добились частичного успеха в направлении Урожайного и Приютного.

В то же время враг пытался атаковать в районе Староморского, но безуспешно.

Также была информация, что ВСУ продвинулись на сотни метров вблизи Роботино и добились частичного успеха возле Вербового.

Недавняя атака наших военных в районе Казачьих Лагерей на левом берегу Херсонской области была ограниченным рейдом. Официальные источники пока не подтвердили информацию о переходе украинских сил через Днепр.

Ранее "Телеграф" писал о том, что у ВСУ появился шанс на прорыв в контрнаступлении.