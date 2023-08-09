Появился шанс на прорыв: новое оружие серьезно усилило контрнаступление ВСУ

Украине нужно иметь разные виды артиллерии

Передача кассетных боеприпасов для ВСУ придала импульса контрнаступлению ВСУ. Теперь украинские военные считают, что у них есть шанс на прорыв российской линии обороны.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Журналисты издания, ссылаясь на слова украинских воинов отмечают, что данный вид боеприпасов может накрывать гораздо большую площадь, чем обычные артиллерийские снаряды. Он может примениться против скоплений пехоты, техники и других целей, расчищая путь для наступающих войск.

В пример журналисты привели ситуацию, о которой им рассказал один из участников боевых действий: взвод украинской пехоты продвигался к российским позициям и был вынужден отступить, потому что попал под огонь пулеметов. Однако украинские войска ударили по противнику кассетными боеприпасами, из-за чего вспыхнули кустарники, трава и деревья — это позволило бойцам видеть оккупантов, которые больше не могли прятаться в кустарниках. Тогда Силы обороны захватили позиции россиян.

"Кассетные снаряды – это три выстрела, и деревья полностью разрушаются. Даже если вы немного промахнетесь эти боеприпасы все равно сработают", – рассказал изданию один из бойцов.

Теперь, пишет газета, украинские войска полагают, что у них есть шанс на прорыв. При этом, один из украинских артиллеристов, стрелявший такими боеприпасами, отметил, что они наиболее эффективны на полях, где рассеиваются на большей площади, но добавил, что кассетные снаряды "не являются переломным моментом", и Украине нужно иметь разные виды артиллерии.

Напомним, ране мы рассказывали о том, в чем важность кассетных боеприпасов для ВСУ.