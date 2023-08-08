ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на нескольких направлениях: но есть и трудности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 639
Подготовка россиян сейчас на высоком уровне, что усложняет продвижение на фронте
Контрнаступление ВСУ на фронте продвигается — первая линия обороны россиян прорвана на двух направлениях. Вместе с тем у врага высокий уровень минирования полей и создания инженерных заграждений.
Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель командующего Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергей Кузьмин.
Так, украинские воины прорвали первую линию вражеской обороны на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
"Украинские войска продолжают наступательные действия в районе населенного пункта Работино (Мелитопольское направление — ред.). На этом направлении есть продвижение сотнями метров. Также продолжаются наступательные действия на Бердянском направлении. Мы уже зашли на первую линию окупантов и первая линия очень сложная. Но наши военные продавливают", — сказал Сергей Кузьмин.
Однако ВСУ продвигаются медленно из-за минных заграждений оккупантов и недостатка авиации. Россияне все чаще демонстрируют высокий уровень подготовки, к тому же подтягивают резервы со второй линии обороны из числа морпехов, десантников и спецназовцев.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Валерий Залужный прокомментировал ход контрнаступления ВСУ. По его словам, россияне пытаются атаковать украинские позиции, но успеха не имеют.