"Инициатива на нашей стороне": Залужный рассказал о ходе контрнаступления

Главком ВСУ рассказал о контрнаступлении и оперативной обстановке на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и рассказал об оперативной обстановке на фронте.

"Вооруженные Силы Украины продолжают вести оборонные и наступательные операции, — рассказал Залужный . — Что касается обороны. Она — устойчива. Наши воины для этого прилагают максимум усилий".

По словам украинского генерала, на ряде направлений противник совершает активные штурмовые действия, но успеха не имеет. В частности, это связано с попыткой отвлечь украинские силы от определенных участков фронта.

"О наступлении. Продолжаются тяжелые бои, украинские войска шаг за шагом продолжают создавать условия для продвижения вперед. Инициатива на нашей стороне", — сообщил Залужный.

Также с генералом Милли обсудили актуальные потребности вооруженных сил в вооружении и боеприпасах. Валерий Залужный поблагодарил партнеров за помощь и поддержку. Договорились и дальше оставаться на связи и активно взаимодействовать.

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