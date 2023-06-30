Каждый день умирает очень много людей: Залужный о цене задержки с F-16

Украине достаточно ограниченного количества западной авиации, чтобы сберечь многие жизни

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, чего стоит Украине промедление союзников с военной помощью, такой как истребители F-16.

Об этом пишет The Washington Post.

В интервью изданию он рассказал, что постоянно делится своими опасениями с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, которого считает своим другом.

"Он полностью их разделяет (опасения — Ред.). И я думаю, что он может помочь мне избавиться от этих забот", — сказал Залужный, добавив, что недавно он рассказал Милли, сколько еще артиллерийских снарядов ему нужно в месяц.

В этих разговорах Залужный откровенно говорит и о последствиях: "У нас есть договоренность: 24/7, мы на связи. Так что иногда я могу позвонить и сказать: "Если я не получу 100 000 снарядов в неделю, 1000 человек погибнет".

Но не Милли решает, получим ли мы самолеты или нет, отметил Залужный.

"Просто пока принимается это решение каждый день умирает много людей — очень много. Просто потому, что решение еще не принято", — сказал генерал.

Главком объяснил, что сейчас на западной границе Украины у союзников находятся десятки их современных боевых самолетов. Это количество техники, утверждает Залужный, в несколько раз превышает количество самолетов, которыми рф ежедневно атакует наши войска.

"Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда? Никто не говорит, что завтра мы должны получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны, иного пути нет. Потому что противник использует другое поколение авиации. Это если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: ты что, с ума сошел? Но с этим вопросом: "Нет, нет", — объяснил Залужный.

Напомним, что во время интервью WP Залужный также поговорил о "медленном" контрнаступлении, а также о своих страхах.