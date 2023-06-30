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"У меня много страхов, и "Вагнер" среди них": Залужный сделал откровенное заявление

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Валерий Залужный сказал, "Вагнера" все еще представляет угрозу Новость обновлена 30 июня 2023, 13:12
Валерий Залужный сказал, "Вагнера" все еще представляет угрозу. Фото facebook Валерий Залужный

"Вагнеровцы" могут создать дополнительные проблемы на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает "Вагнер" одним из своих страхов, поскольку после вооруженного мятежа в россии появилась новая угроза северной границе Украины, так как часть наемников пригожина могут перебазироваться туда.

Такое заявление он сделал в интервью The Washington Post.

"У меня много страхов, и "Вагнер" среди них. И они не единственные. Если мы начнем говорить об этом сейчас, у меня закружится голова. … Наша задача — подготовиться к худшему и наиболее вероятному сценарию. И мы постараемся минимизировать возможные последствия того, что может быть", — сказал он.

Стоит отметить, что после по заявлениям российского диктатора владимира путина, "вагнеровцы", которые не захотят оставаться в россии и подписывать оборонные контракты, могут присоединиться к своему главарю евгнию пригожину в Беларуси. Таким образом, Залужному теперь, вероятно, придется учитывать дополнительную угрозу на северной границе Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Валерий Залужный рассказал о ситуации на фронте. По его словам, ВСУ продолжают ведение наступательных действий и имеют продвижение. Оккупанты в свою очередь оказывают мощное сопротивление, но при этом теряют большое количество живой силы.

Теги:
#Беларусь #Война #Страх #Угроза #ЧВК Вагнера #Валерий Залужный