"У меня много страхов, и "Вагнер" среди них": Залужный сделал откровенное заявление

"Вагнеровцы" могут создать дополнительные проблемы на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает "Вагнер" одним из своих страхов, поскольку после вооруженного мятежа в россии появилась новая угроза северной границе Украины, так как часть наемников пригожина могут перебазироваться туда.

Такое заявление он сделал в интервью The Washington Post.

"У меня много страхов, и "Вагнер" среди них. И они не единственные. Если мы начнем говорить об этом сейчас, у меня закружится голова. … Наша задача — подготовиться к худшему и наиболее вероятному сценарию. И мы постараемся минимизировать возможные последствия того, что может быть", — сказал он.

Стоит отметить, что после по заявлениям российского диктатора владимира путина, "вагнеровцы", которые не захотят оставаться в россии и подписывать оборонные контракты, могут присоединиться к своему главарю евгнию пригожину в Беларуси. Таким образом, Залужному теперь, вероятно, придется учитывать дополнительную угрозу на северной границе Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Валерий Залужный рассказал о ситуации на фронте. По его словам, ВСУ продолжают ведение наступательных действий и имеют продвижение. Оккупанты в свою очередь оказывают мощное сопротивление, но при этом теряют большое количество живой силы.