Укр

Залужный показал, как украинские артиллеристы уничтожают оккупантов из американской артиллерии (видео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
2253
Залужный показал, как украинские артиллеристы уничтожают оккупантов из американской артиллерии (видео) Новость обновлена 17 июля 2023, 19:49

ВСУ ежедневно проводят методическую работу по уничтожению окупантов

Украинское "контрнаступление" сейчас находится на стадии "прожарки" российских оккупантов с помощью украинской артиллерии. А главком ВСУ Валерий Залужный показал, как именно это работает.

Генерал выложил видео на своей официальной странице в Telegram.

На опубликованных им кадрах можно увидеть ежедневную сложную и опасную работу украинских артиллеристов.

"Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины ежедневно проводят методическую работу по уничтожению окупантов на переднем крае. Посредством гаубицы М777 ведут прицельный огонь по приоритетным целям, поддерживая нашу пехоту", — комментирует видео Залужный.

Сами артиллеристы рассказывают, что практически каждый день из одной такой артиллерийской установки они могут делать более 100 выстрелов.

"Спасибо каждому, кто приближает Победу Украины!", — пишет Главком.

Напомним, ранее мы писали о том, что ГУР МОУ опубликовало эпичное видео, на котором чеченские бойцы устроили засаду на россиян.

Также мы рассказывали о том, что видео военного Маркуса собрало миллионы просмотров за сутки. На нем он показывает, как проходит контрнаступление ВСУ.

Теги:
#Украина #Контрнаступление #ВСУ #Валерий Залужный