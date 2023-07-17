Залужный показал, как украинские артиллеристы уничтожают оккупантов из американской артиллерии (видео)

ВСУ ежедневно проводят методическую работу по уничтожению окупантов

Украинское "контрнаступление" сейчас находится на стадии "прожарки" российских оккупантов с помощью украинской артиллерии. А главком ВСУ Валерий Залужный показал, как именно это работает.

Генерал выложил видео на своей официальной странице в Telegram.

На опубликованных им кадрах можно увидеть ежедневную сложную и опасную работу украинских артиллеристов.

"Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады ВС Украины ежедневно проводят методическую работу по уничтожению окупантов на переднем крае. Посредством гаубицы М777 ведут прицельный огонь по приоритетным целям, поддерживая нашу пехоту", — комментирует видео Залужный.

Сами артиллеристы рассказывают, что практически каждый день из одной такой артиллерийской установки они могут делать более 100 выстрелов.

"Спасибо каждому, кто приближает Победу Украины!", — пишет Главком.

Напомним, ранее мы писали о том, что ГУР МОУ опубликовало эпичное видео, на котором чеченские бойцы устроили засаду на россиян.

Также мы рассказывали о том, что видео военного Маркуса собрало миллионы просмотров за сутки. На нем он показывает, как проходит контрнаступление ВСУ.