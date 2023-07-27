Еще одна победа: ВСУ освободили очень важный населенный пункт на юге (карта)

Оккупантов прогнали морпехи вместе с ТрОшниками

Вооруженные силы Украины продолжают свое контрнаступление. 27 июля появилась информация о новом успехе Сил обороны.

Об этом сообщил известный военнослужащий ВСУ Серж Марко.

По его данным, речь идет о населенном пункте на юге Украины под названием Старомайорское (Донецкая область). Стоит отметить, что данное село часто появлялось в различных сводках, а о преимуществе ВСУ в боях за него официально говорили еще 18 июля.

Так выглядит Старомайорское на карте боевых действий:

Напомним, что спикер 128-й отдельной бригады ТрО Днепра Александр Курбатов на днях отмечал важность данного населенного пункта.

"Уже можно об этом говорить. Это возле Великой Новоселки. Наши уже зашли и "зацепились" в селе Старомайорское. Это господствующая высота. И это очень важно", — говорил он.

Теперь же, если верить Марко, эта высота уже за Украиной.

"Что-то российские морпехи перед украинскими морпехами не слишком котируются. Уважение 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, которая после тяжелых боев в обороне уверенно шагает вперед. Мало кто знает, как им тяжело. Уважение трошникам, удержавших темп и достойно поддержавших побратимов", — комментирует новость военный.

Подчеркнем, что официальной информации по данному поводу пока не поступало.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США заговорили о новой масштабной операции ВСУ. Ее цель — продвинуться через российские минные поля и другие укрепления в направлении города Токмак, а в случае успеха, к Мелитополю и Азовскому морю.