Скоро "жест доброй воли"? ВСУ побеждают в боях за населенный пункт на юге, уже "зацепились"

ВСУ продолжают наступательную операцию

Вооруженные силы Украины продолжают ожесточенные бои за село Старомайорское, что на юге страны. Оно является важным с тактической точки зрения.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на доклады Сил обороны.

Так, согласно заявлению спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майора Валерия Шершеня, ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и "имеют преимущество в боях за населенный пункт Старомайорское" (Донецкая область).

Он добавил, что на этих направлениях Силы обороны уже закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку, мероприятия по разминированию местности и меры контрбатарейной борьбы.

"В зоне усиленного внимания тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки по течению реки Мокри Ялы — здесь преимущество на нашей стороне", — отметил военный.

А спикер 128-й отдельной бригады ТРО Днепра рассказал более подробно о боях за этот населенный пункт.

"Уже можно об этом говорить. Это возле Великой Новоселки. Наши уже зашли и "зацепились" в селе Старомайорское. Это господствующая высота. И это очень важно" — сказал Александр Курбатов.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг считает, что контрнаступление ВСУ близко к большому успеху.

О том, где сейчас проходят главные бои вы можете прочитать, перейдя по ссылке.