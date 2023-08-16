Закріплюються на рубежах: ЗСУ звільнили на Донбасі ще один населений пункт (мапа)

Звільнення населеного пункту тактично важливе з точки зору того, щоб забезпечити поступ далі на південь

У ході контрнаступальних дій українським військовим вдалося звільнити селище Урожайне на Донеччині, у бік якого захисники раніше просунулися.

Про це у середу, 16 серпня, у своєму Telegram-каналі повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Урожайне звільнили. Наші захисники закріплюються на рубежах. Наступальні дії продовжуються", — йдеться у повідомленні.

За словами голови Донецької ОВ Павла Кириленка, українським воїнам також вдалося зайти на територію населеного пункту та евакуювати у безпечні місця трьох людей.

"З моменту заходу Збройних сил України до Урожайного, насамперед було евакуйовано троє людей. Мені навіть складно передати, як вони там могли перебувати, ховатися, звичайно, вони були у підвальних приміщеннях. Йдеться про людей похилого віку", — розповів він..

Також голова ОВА додав, що на цей час у селищі відбуваються обстріли, а бойові дії фактично не зупинені. Тому поки що не йдеться про проведення стабілізаційних заходів.

"Тим більше повторюю, вказані населені пункти вони фактично зруйновані ворожою артилерією та РСЗВ", — сказав Кириленко.

До речі, в Урожайному до початку повномасштабного російського вторгнення за статистикою знаходилося до 500 жителів.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі виданню РБК-Україна зазначив, що у цьому районі важливо стабілізувати ситуацію та зачистити селище. Звідти російські загарбники вели вогонь за позиціями ЗСУ та не давали остаточно "взяти" Старомайорське.

" Звільнення Урожайного тактично важливе з точки зору того, щоб забезпечити просування далі на південь на Завітне Бажання та Старомлинівку. Щоб у ворога не було можливості утримувати плацдарм на лівому березі річки Мокри Яли, звідки нам постійно погрожували", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 липня українські військові звільнили населений пункт Старомайорське на Донеччині.