Россияне затягивают войну: военный аналитик объяснил, нужна ли Украине дополнительная мобилизация

Мы не знаем очень важной цифры: на какой процент выполняется план мобилизации в Украине

Если российская ставка на затягивание войны "сыграет", Украине придется прибегнуть к "большой" мобилизации и призвать в армию еще минимум 500 тысяч человек.

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал бывший командир штурмовой роты в 24-м отдельном батальоне ВСУ "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

По его словам, враг надеется выиграть войну на истощение.

"И у них есть основания так считать, потому что слабым звеном может оказаться Запад: как минимум снизит свою поддержку и как максимум вообще откажется от нее. Как это произошло, кстати, в Корее, где СССР и США устали и решили, что надо заканчивать, а что об этом думали сами корейцы — никто не спрашивал. И в случае, если россиянам удастся затянуть войну, придется мобилизовывать еще очень много людей", — говорит ветеран.

"Если следующая мобилизация м*скалей произойдет еще во время активной фазы войны: успевают осенью добрать 300-400 тысяч мобиков и весной привезти их на фронт, то это можно компенсировать только аналогичной по масштабу мобилизацией у нас. По меньшей мере, полмиллиона украинцев должны быть готовы надеть форму", – подчеркнул военный аналитик.

Кроме того, украинская массовая мобилизационная кампания может начаться уже осенью.

"Мы не знаем очень важной цифры: на какой процент выполняется план мобилизации в Украине. Мобилизацию у нас, равно как и у орков, никто не прекращал. Мы говорим о большой волне у них, а ежемесячно они набирают 20-25 тысяч, то есть малая волна идет все время. И у нас так же. Поэтому если план выполняется, то нет нужды в новых больших волнах. А если серьезный недобор по сравнению с планом, значит тогда, наверное, нужно тяжело вздохнуть и делать массовую кампанию на осень", - резюмировал Евгений Дикий.

Напомним, 25 июля Госдума рф приняла закон, по которому повышен предельный возраст призыва на срочную службу в армию с 27 до 30 лет. А вот нижний порог остается постоянным: с 18 лет. Также мобилизованным и призывникам в россии с момента публикации повестки в специальном реестре запрещен выезд за границу.

* Первую часть большого интервью с Евгением Диким читайте на сайте "Телеграф" в четверг, 17 августа, утром.