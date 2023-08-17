Цели выполнены: лукашенко сделал неожиданное заявление по войне в Украине

Беларусский диктатор считает, что после окончания войны Украина будет вести себя совсем иначе

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко в очередной раз сделал высказывания о войне в Украине и сейчас он заявляет, что цели так называемой в россии "СВО" выполнены.

Об этом он сказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко, которой СБУ ранее сообщала о подозрении в оправдании вооруженной агрессии россии против Украины.

"Цели специальной военной операции (т.е. полномасштабной войны в Украине, — Ред.) на сегодняшний день выполнены. Украина уже никогда не будет так агрессивно себя вести по отношению к россии, после окончания, как это было до войны. Украина будет другая. Во-первых, у власти будут люди более осторожные, умные, хитрые, если хотите, которые будут понимать, что соседи от Бога и с ними нужно выстраивать отношения. И плясать под дудку американцев будущая Украина не будет", — сказал лукашенко.

Он также ответил на вопрос о том, говорил ли ему российский диктатор владимир путин о том, при каких обстоятельствах он будет считать выполненными цели начатой им войны. По словам лукашенко, в таком духе эту тему они не обсуждали. Потому белорусский "лидер" осмелился высказать свою личную позицию по данному вопросу.

Вместе с тем лукашенко добавил, что Беларусь не будет вступать в военные действия в Украине, если украинцы не пересекут границу с РБ. Однако тут же он заявил, что помогать россии Минск будет всегда.

Напомним, ранее белорусская оппозиционерка и глава правозащитной организации "Наш дом" Ольга Карач рассказала "Телеграфу" о том, что есть факторы, указывающие на подготовку лукашенко ко вторжению.