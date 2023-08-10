Могут убить лукашенко: известный мольфар рассказал о "вагнеровцах" в Беларуси

Наемники готовы захватить власть в соседнем государстве

александра лукашенко, который незаконно объявил себя главой Беларуси, могут уничтожить "вагнеровцы", которые прибили на ее территорию.

Украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев поделился своим мнением в программе "Ранок у Великому місті", передают "Факты", о возможности наемников ЧВК "Вагнер" убить лукашенко и захватить контроль над властью в Беларуси.

"Они могут убить лидера Беларуси, но эта ситуация довольно-таки сложная. Мысль и даже план уже был, но вот с реализацией — на сейчас шансы очень невысоки", — заявил ясновидящий.

Однако Гордеев полагает, что имеется небольшое дисбаланс сил, и в настоящее время ситуация для белорусов очень тяжелая. Учитывая развертывание лагерей для наемников ЧВК "Вагнер" на территории страны, вопрос остается без ответа — в будущем могут произойти какие-то события.

Ранее украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев рассказал, как сложится судьба ставленника кремля на оккупированной Херсонщине, коллаборанта владимира сальдо. Кроме того, Гордеев рассказал, вступит ли Украину в НАТО.