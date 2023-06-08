Лукашенко готов к вторжению в Украину? Названы серьезные признаки

Белорусский диктатор может ждать удобного момента

Несмотря на крайне низкую популярность идеи вступления Беларуси в войну против Украины на стороне рф, есть достаточно фактов, которые говорят о том, что непризнанный президент Республики Александр Лукашенко готовится к вторжению.

Об этом белорусская оппозиционерка и глава правозащитной организации "Наш дом" Ольга Карач рассказала в интервью "Телеграфу".

По ее словам, Лукашенко долгое время точно готовился, а сейчас пока неясно — он ждет удобного момента или не хочет окончательно пересекать "красные линии". Ольга Карач привела несколько признаков такой подготовки.

"К примеру, Министерство обороны Беларуси объявляло тендер на 20 тысяч металлических жетонов. Чтобы, когда человека убивают, можно было его идентифицировать. Для мирного времени такие жетоны точно не требуются", — говорит правозащитница.

"Также был тендер на мешки для трупов. Введение смертной казни за дезертирство. Государственные предприятия Лукашенко все больше выполняют заказы минобороны рф. Они производят электронные чипы для российской техники. Нет этих чипов – и российская техника не будет работать", — подчеркнула белорусская оппозиционерка.

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Напомним, ранее Ольга Карач дала объяснение болезни и внезапного "выздоровления" Лукашенко.