ГУР: "вагнеровцы" тренируют лукашенковских военных, но эта задача у них не основная

ЧВК "Вагнера" сейчас не участвует в войне в Украине

Прибывшие на территорию Беларуси "вагнеровцы", проводят военные учения для белорусов на местных полигонах, но эта деятельность у них не основная.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

Он отметил, что помимо вышеуказанных задач 6600 террористов из ЧВК активно используется как элемент информационно-психологической игры россии на границах с НАТО, но никакой серьезной угрозы для данных государств боевики не несут.

"К их задачам может относиться только участие в каких-либо провокациях против государств-партнеров Украины", — считает военный.

Представитель ГУР объяснил, что цель таких провокаций состоит в том, чтобы принудить противника к импульсивным непродуманным действиям, но это бесполезно.

"И Украина, и наши добрые соседи Польша и страны Балтии хорошо знают россию. Если какая-то группа вооруженных террористов-наемников попытается испытать на прочность украинскую границу или, как угрожает кремлевская пропаганда, взять под контроль Сувальский коридор, такая группа будет немедленно уничтожена", — подытожил Черняк, добавляя, что часть наемников уже "собирается или даже вернулась назад на территорию рф"

Что касается участия "вагнеров" в боевых действиях на территории Украины, то по этому поводу Черняк заявил следующее:

"Террористическая группа "Вагнера" сейчас не участвует в прямых боевых действиях на территории Украины. Вернутся ли они на войну против нашего государства после попытки неудачного бунта в россии и понесенных потерь, в частности под Бахмутом? У нас пока нет ответа на этот вопрос, но держим остатки армии рригожина в поле зрения. Однако по состоянию на ближайшие недели угрозы вторжения "вагнеровцев" с территории Беларуси нет"

Напомним, ранее мы писали о том, что украинские пограничники показали фото расположения "вагнеровцев" в Беларуси.