В Польше поймали российских шпионов "Вагнера": Краков и Варшаву заполонили таинственные наклейки (фото)

Двум россиянам уже предъявили обвинения

На территории Польши были задержаны двое российских шпионов группы "Вагнера". Их поимкой занималось Агентство внутренней безопасности (ABW) вместе с сотрудниками полиции.

Об этом на своей странице в Twitter заявил министр внутренних дел Польши Маруш Каминский.

"ABW в сотрудничестве с полицией установило и задержало двух россиян, распространявших пропагандистские материалы группы "Вагнера" в Кракове и Варшаве", — написал он.

Каминский добавил, что шпионов арестовали и им были предъявлены обвинения. На данный момент имена задержанных не раскрывают, также как и подробности их деятельности.

В то же время, ранее депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух заявил, что на территории города неизвестные расклеили на столбах стикеры с рекламой трудоустройства в ЧВК "Вагнера". Спустя некоторое время подобные стикеры были замечены и на улицах Варшавы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце июля наемники "Вагнера" внезапно выдвинулись в сторону Польши. Спустя некоторое время в сети появилась фотография, на которой неизвестный в форме с опознавательными знаками "Вагнера" позировал у стеллы на границе Польши. Затем стало известно, что с этим фото не так.