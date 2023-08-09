У Польщі зловили російських шпигунів "Вагнера": Краків та Варшаву заполонили таємничі наклейки (фото)

Двом росіянам уже висунули звинувачення

На території Польщі було затримано двох російських шпигунів групи "Вагнера". Їх упійманням займалося Агентство внутрішньої безпеки (ABW) разом зі співробітниками поліції.

Про це на своїй сторінці у Twitter заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маруш Камінський.

"ABW у співпраці з поліцією встановило та затримало двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи "Вагнера" у Кракові та Варшаві", — написав він.

Камінський додав, що шпигунів заарештували і їм висунули звинувачення. На цей час імена затриманих не розкривають, як і подробиці їхньої діяльності.

Водночас раніше депутат Краківської міської ради Лукаш Вантух заявив, що на території міста невідомі розклеїли на стовпах наліпки з рекламою працевлаштування у ПВК "Вагнера". Через деякий час подібні наліпки були помічені на вулицях Варшави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці липня найманці "Вагнера" раптово висунулися у бік Польщі. Через деякий час у мережі з’явилася фотографія, на якій невідомий у формі із розпізнавальними знаками "Вагнера" позував біля стели на кордоні Польщі. Потім стало відомо, що із цим фото не так.