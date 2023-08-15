ГУР: "вагнерівці" тренують лукашенківських військових, але це завдання у них не основне

ПВК "Вагнера" зараз не бере участі у війні в Україні

"Вагнерівці", які прибули на територію Білорусі, проводять військові навчання для білорусів на місцевих полігонах, але ця діяльність у них не основна.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.

Він зазначив, що крім вищезгаданих завдань 6600 терористів із ПВК активно використовується як елемент інформаційно-психологічної гри росії на кордонах з НАТО, але жодної серйозної загрози для цих держав бойовики не несуть.

"До їхніх завдань може належати лише участь у якихось провокаціях проти держав-партнерів України",- Вважає військовий.

Представник ГУР пояснив, що мета таких провокацій полягає в тому, щоб примусити противника до імпульсивних непродуманих дій, але це марно.

"І Україна, і наші добрі сусіди Польща та країни Балтії добре знають росію. Якщо якась група озброєних терористів-найманців спробує випробувати на міцність український кордон або, як погрожує кремлівська пропаганда, взяти під контроль Сувальський коридор, то така група буде негайно знищена", — підсумував Черняк, додаючи, що частина найманців вже "збирається або навіть повернулася назад на територію росії"

Щодо участі "вагнерів" у бойових діях на території України, то з цього приводу Черняк заявив таке:

"Терористична група "Вагнера" зараз не бере участі у прямих бойових діях на території України. Чи повернуться вони на війну проти нашої держави після спроби невдалого бунту в росії та понесених втрат, зокрема під Бахмутом? У нас поки що немає відповіді на це питання, але тримаємо залишки армії пригожина у полі зору. Однак станом на найближчі тижні загрози вторгнення "вагнерівців" з території Білорусі немає"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські прикордонники показали фото розташування "вагнерівців" у Білорусі.