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Война — день 538: россияне пытаются давить на востоке, но испытывают нехватку резервов

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
Бои за Украину длятся 538 дней Новость обновлена 15 августа 2023, 01:02
Бои за Украину длятся 538 дней

Оперативно о главном за сутки

Контрнаступление ВСУ продолжается на ряде направлений, и местами достигли успехов. Тем не менее россияне тоже предпринимают попытки атаковать на Купянском направлении, но несмотря на ограниченные успехи не могут развить наступление из-за нехватки резервов. При этом в ВСУ говорят, что остается также угроза нападения "вагнеровцев" из Беларуси, однако пока таких планов у российского руководства нет.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 15 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Оккупанты подняли в воздух 14 стратегических бомбардировщиков, из которых 7 Ту-95 направляются к пусковым позициям. Мониторинговые группы сообщают, что если их курс не изменится, то запуски могут произойти в 1:45 — 2:30, а до воздушного пространства Украины ракеты могут долететь в 2:50 — 3:20.

00:00 Россияне вывели на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров", который может нести до 8 "Калибров".

С данными за 12 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 535: оккупанты пытаются перехватить инициативу, а ВСУ ищут место для нового удара

О том, что происходило 13 августа, читайте в материале: Война — день 536: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты ищут слабые места в украинской обороне

Информацию за 14 августа смотрите по ссылке: Война — день 537: оккупанты пытаются давить на Купянск, а ВСУ достигают успехов на фронте

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#Украина #Россия #Война