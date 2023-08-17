Бригада восстановилась и уже бьет россиян

Легендарная бригада "Азов", командиров которой недавно вернули из Турции, уже восстановилась и вернулась на фронт.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на брифинг представителя Нацгвардии Николая Уршаловича.

По его словам, в настоящее время бойцы данного спецподразделения выполняет задачи в районе Серебрянского лесничества рядом с Северском.

На этом направлении, сообщает Уршалович, у "Азова" уже имеются первые успехи — 15 августа артиллеристы бригады уже уничтожили минометный расчет и инженерную машину рф.

Стоит отметить, что ранее командир полка "Азова" Денис Прокопенко с позывным "Редис" был замечен на учениях вместе со своими бойцами, а до этого командир Нацгвардии заявлял, что военачальник сможет вернуться на фронт уже в течение месяца.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 20 мая 2022 года Денис Прокопенко вместе с другими защитниками Мариуполя попал в плен к российским оккупантам. В сентябре они были освобождены и согласно определенному соглашению командиры "Азовстали" были интернированы в Турцию. Домой они вернулись лишь в июле 2023 года.