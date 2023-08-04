После возвращения из Турции воин проходил реабилитацию и теперь снова готов вернуться в строй

Командир полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко с позывным "Редис", который в рамках обмена пленными был возращен домой из Турции, вернется к выполнению боевых задач. Он уже принял участие в учениях воинов "Азова".

Соответствующее фото с "Редисом" было опубликовано в Telegram-канале полка. Украинского военного заметили на тактических учениях бойцов.

"Основная цель тактических занятий – отработка практических вопросов планирования и организации боя в наступлении и обороне, управления подразделениями в бою и их всестороннего обеспечения", — пишут в пресс-службе "Азова".

Особе внимание в ходе учений было уделено быстрому анализу обстановки и принятию решений на поле боя при взаимодействии разных родов войск.

"По результатам тактико-строевых занятий командованием и инструкторами был проведен анализ ошибок, после чего приступили к маневрам с боевыми стрельбами", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 20 мая 2022 года Денис Прокопенко вместе с другими защитниками Мариуполя попал в плен к российским оккупантам. В сентябре они были освобождены и согласно определенному соглашению командиры "Азовстали" были интернированы в Турцию. Домой они вернулись в июле 2023 года. Вскоре после этого командующий Нацгвардией Александр Пивненко сделал интригующее заявление насчет возвращения "Редиса" на фронт. Он сказал, что это может произойти в течение месяца.