"Еленовка – это ужас": защитница "Азовстали" рассказала о невообразимой жизни в плену россиян

20 мая защитница вышла со своими побратимами из бункера на "Азовстали" и провела в плену 11 месяцев

Недавно Украина пережила первую годовщину трагедии в Еленовке — колонии, где оккупанты содержали украинских военнопленных. Одесситка и боец "Азова" Елена Воронова рассказала об ужасах быта и издевательствах россиян в плену в данной тюрьме.

Об этом пишет "Украинская правда".

После получения приказала о сдаче в плен 20 мая защитница вышла со своими побратимами из бункера на "Азовстали". Её отряд выходил последним. Всех их обыскали и посадили в автобусы, перед этим отобрав вещи. Всех девушек оккупанты разместили в дисциплинарный изолятор — шестиместных изолятор, в котором находилось 25, а иногда и 30 человек одновременно.

"На каждой из шести школ спали по две девушки. А все остальные спали на полу. Как шпротенки, друг у дружки", — рассказывает она.

Там же в камере был туалет. Воды не было, полная антисанитария, а для питья давали техническую воду, которую Елена вместе с побратимами пыталась сцеживать и отстаивать, чтобы пить. Этой же водой, рассказывает военная, пытались постираться немного, умыться и руки помыть.

"Раз в неделю, ну это в лучшем случае нас выводили в душ. И это была мойка на скорость. Вывели в душ 5 или 10 человек – есть 5-10 минут на всех. За это время мы должны были помыться, еще какие-то вещи пространить. Которые, конечно, мы вешали потом в своей камере. Еленовка – это ужас", — отмечает Воронова.

Помимо ужасных условий пленным приходилось переносить постоянные издевательства со стороны вертухаев. Они постоянно говорили, что заключенные никому не нужны. Все время их оскорбляли, с матами, называли и курицами, и азовскими проститутками.

Кормили пленных лишь подобием на еду — "водичкой, в которой плавает кусочек картофеля, кашей, в которой варилась рыба нечищеная, с хребтами, костями, со всем. Без масла, без соли, ничего". Единственное съедобное из того, что было, был хлеб, испеченный самими же пленными, которых направили на работы в пекарню.

Также Елена рассказала о нередких пытках со стороны надзирателей.

"Ребята наши были в бараках. Так вот тех, к кому у россиян были какие-то подозрения, что, может, кто-то из них снайпер или тату не понравилось – у некоторых были националистические тату, гербы, портреты Бандеры, – их отправляли в ДИЗО к нам.

И у нас была смена "денееровцев", очень жестоких, сильно издевавшихся над ребятами. Очень сильно. Били, скотчем сматывали руки, ноги и продолжали издеваться. Шокерами избивали. Мы только слышали, как они кричали, стонали. Все слышали днем и ночью.

После одного из допросов одного парня вынесли на носилках мертвым – сказали, будто бы покончил с жизнью. Но мы слышали, как "денееровцы" заходили к нему в камеру среди ночи неоднократно, избивали его, бросали и издевались, как могли", — рассказывает она.

Однако к девушкам, отмечает Воронова, отношение было несколько другим.

"Кроме того, что нас оскорбляли, толкали, нас не били так. В Оленевке такого не было. Разве что по голеням могли стукнуть, по спине. Притязаний, насколько я знаю, тоже не было. Только на словах – говорили: "Вот вас всех надо изнасиловать, чтобы вы рождали нам русских" Они искали снайперов, допрашивали, кто чем занимается, все это. А лично им интересно было, каковы наши мысли, о чем мы думаем, как мы размышляем. И что нас побуждает к нашей борьбе", — говорит защитница.

Напомним, трагедия в Еленовке произошла в конце июля прошлого года. Оккупанты обстреляли колонию, где содержались пленные украинские военнослужащие, в том числе и те, которые защищали мариупольскую "Азовсталь". Украина после этого смогла вернуть тела 54 погибших.

Ранее мы писали о том, что родственники пленных украинцев собрались перед посольством рф на годовщину трагедии в Еленовке.