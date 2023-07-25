Россияне лгут: в ООН раскрыли важный момент об убийстве украинских пленных в Еленовке

Оккупанты все еще не допускают сотрудников ООН на захваченные территории

Обстрел лагеря с украинскими военнопленными в Еленовке был совершен не из установки HIMARS, как заявляли россияне.

Как информирует Reuters, об этом сообщил верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолкер Тюрк.

"Военнопленные, которые были ранены или погибли в Еленовке, и члены их семей заслуживают того, чтобы правда стала известна, а виновные в нарушениях международного права понесли ответственность", — сказал он.

Отмечается, что компетентный орган ООН провел детальные интервью с теми украинцами, которые пережили удар, проанализировал дополнительную информацию и пришел к выводу, что удар был нанесен не из установки HIMARS.

В ведомстве добавили, что пока не знают из чего была обстреляна Еленовка и продолжат проводить расследование. При этом там сообщили, что россия не предоставила доступа к оккупированным районам и не дала гарантий безопасности для наблюдателей, которые хотят посетить эти места.

Как известно, трагедия в Еленовке произошла в конце июля прошлого года. Оккупанты обстреляли колонию, где содержались пленные украинские военнослужащие, в том числе и те, которые защищали мариупольскую "Азовсталь". Согласно российским заявлениям в результате обстрела погибли более 50 военнопленных, а еще 73 получили ранения.

По состоянию на конец января, Украина смогла вернуть тела 54 погибших.

В СБУ сообщали, что оккупанты обстреливали колонию с использованием, в том числе, ручных огнеметов "Шмель", россияне же заявили, что удар был нанесен с РСЗО HIMARS.