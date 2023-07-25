Росіяни брешуть: в ООН розкрили важливий момент про вбивство українських полонених у Оленівці

Окупанти досі не допускають співробітників ООН на захоплені території

Обстріл табору з українськими військовополоненими в Оленівці було здійснено не з установки HIMARS, як заявляли росіяни.

Як повідомляє Reuters, про це повідомив верховний комісар Організації Об’єднаних Націй з прав людини Фолкер Тюрк.

"Військовополонені, які були поранені або загинули в Оленівці, і члени їхніх сімей заслуговують на те, щоб правда стала відома, а винні в порушеннях міжнародного права понесли відповідальність", — сказав він.

Зазначається, що компетентний орган ООН провів детальні інтерв’ю з тими українцями, які пережили удар, проаналізував додаткову інформацію та дійшов висновку, що удару було завдано не з установки HIMARS.

У відомстві додали, що поки не знають з чого було обстріляно Оленівку та продовжать проводити розслідування. При цьому там повідомили, що росія не надала доступу до окупованих районів і не дала гарантій безпеки для спостерігачів, які хочуть відвідати ці місця.

Як відомо, трагедія в Оленівці сталася наприкінці липня минулого року. Окупанти обстріляли колонію, де утримувалися полонені українські військовослужбовці, у тому числі й ті, що захищали маріупольську "Азовсталь". Згідно з російськими заявами в результаті обстрілу загинуло понад 50 військовополонених, а ще 73 отримали поранення.

Станом на кінець січня Україна змогла повернути тіла 54 загиблих.

У СБУ повідомляли, що окупанти обстрілювали колонію з використанням, зокрема, ручних вогнеметів "Джміль", росіяни ж заявили, що удару було завдано з РСЗВ HIMARS.