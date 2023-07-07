Майже через рік: омбудсмен озвучив важливі новини щодо жертв трагедії в Оленівці

росія так і не допустила міжнародних експертів на місце трагедії

Україна змогла повернути тіла українських військових, які загинули під час теракту в Оленівці 29 липня 2022 року. Наразі проходить аналіз ДНК бійців, рідних уже поінформували.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець сказав на всеукраїнському правозахисному форумі "Легіон права", повідомляє "Укрінформ".

Також він розповів, що після теракту спілкувався з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою та запропонував їй допустити до Оленівки міжнародних експертів.

"Я пропонував Москальковій, щоб разом із ними на місце вибуху в Оленівській колонії прибули експерти з різних країн, частину яких мала запросити росія, а частину – Україна. Вони беруть однаковий матеріал для експертизи: земля, якісь металеві речі, якісь частини цього приміщення. Потім ми прозоро показуємо, які експертизи хтось напрацював", – зазначив Лубінець.

За його словами, спочатку російська сторона погодилася на такий крок, але згодом з’явилася інформація про те, що росіяни терміново прибирають постраждалий барак і починають ремонт. Україна публічно заявила, що окупанти намагаються приховати сліди злочину, і в результаті міжнародних фахівців так і не допустили на місце трагедії.

У свою чергу Місія ООН із встановлення фактів про теракт в окупованій Оленівці жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в колонії. Дмитро Лубінець упродовж 5 місяців намагався зустрітися з представниками в онлайн чи офлайн режимі, але безуспішно. Він був навіть готовий приїхати до Нью-Йорка, щоб особисто передати матеріали

"Місію закрили, а я з ними навіть не зустрівся. На мій погляд, не зустрівся через їхнє небажання реально чимось займатися... На наш погляд, на думку експертів, не лише українців, які брали у цьому участь, це був заряд, встановлений усередині бараку, що дає дуже високу температуру", — зазначив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що у Оленівці загинули люди, які мали офіційний статус військовополонених, які були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що наречена загиблого в Оленівці "азовця" розповіла, як дізналася про його загибель та пояснила, чому боєць досі не похований.