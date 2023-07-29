Годовщина теракта в Еленовке: родственники пленных украинцев собрались перед посольством рф (эксклюзивные фото и видео)

Несколько десятков человек пришли требовать освобождения пленных украинцев

Ровно год назад, 29 июля 2022 года, российские оккупанты обстреляли здание колонии в Еленовке (Донецкая область), где удерживались пленные защитники мариупольской "Азовстали".

Спустя год в Киеве родственники, близкие и просто неравнодушные люди собрались возле здания посольства россии в Киеве, чтобы потребовать вернуть тех украинских воинов, кто все еще находится в плену.

На месте акции побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал, что там происходит.

Как видно на видео, возле здания собралось несколько десятков человек с плакатами с требованием освободить военнопленных и прекратить вторжение в Украину.

К месту также привезли двухэтажные кровати, сродни тем, которые были показаны на фотографиях с места обстрела колонии после теракта.

Стоит отметить, что 23 февраля 2022 года россияне эвакуировали своих дипломатических сотрудников из консульств и посольства в Украине. Сразу же после начала вторжения Украина разорвала дипломатические отношения с россией, а 20 апреля 2023 года Киев расторг договора аренды участка под зданием посольства. Поэтому в настоящее время это здание пустует.

Как известно, трагедия в Еленовке произошла в конце июля прошлого года. Оккупанты обстреляли колонию, где содержались пленные украинские военнослужащие, в том числе и те, которые защищали мариупольскую "Азовсталь". Украина после этого смогла вернуть тела 54 погибших.