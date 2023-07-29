Річниця теракту в Оленівці: родичі полонених українців зібралися перед посольством рф (ексклюзивні фото та відео)

Декілька десятків людей прийшли вимагати звільнення полонених українців

Рівно рік тому, 29 липня 2022 року, російські окупанти обстріляли будівлю колонії в Оленівці (Донецька область), де утримувалися полонені захисники маріупольської "Азовсталі".

Через рік у Києві родичі, близькі та просто небайдужі люди зібралися біля будівлі посольства росії, щоб вимагати повернути тих українських воїнів, хто все ще перебуває в полоні.

На місці акції відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, що там відбувається.

Як видно на відео, біля будівлі зібралося кілька десятків людей із плакатами з вимогою звільнити військовополонених та припинити вторгнення в Україну.

До місця також привезли двоповерхові ліжка, схожі на ті, які були показані на фотографіях з місця обстрілу колонії після теракту.

Варто зазначити, що 23 лютого 2022 року росіяни евакуювали своїх дипломатичних співробітників із консульств та посольства в Україні. Одразу після початку вторгнення Україна розірвала дипломатичні відносини з росією, а 20 квітня 2023 року Київ розірвав договори оренди ділянки під будівлею посольства. Тому нині ця будівля порожня.

Як відомо, трагедія у Оленівці сталася наприкінці липня минулого року. Окупанти обстріляли колонію, де утримувалися полонені українські військовослужбовці, у тому числі й ті, що захищали маріупольську "Азовсталь". Україна після цього змогла повернути тіла 54 загиблих.