"Це не питання лише України": омбудсмен пояснив, чому у розслідуванні теракту в Оленівці має бути зацікавлений весь світ

Омбудсмен має намір звернутися до генсека ООН

Розслідування теракту в Оленівці з боку ООН має бути продовжено, а сам він має бути класифікований як воєнний злочин проти українців.

Як розповів в ефірі єдиного марафону новин омбудсмен Дмитро Лубінець, у нього виникає питання про те, чому місію ООН було закрито, якщо є матеріали, які можна вивчити. Це включає фото- та відеозаписи, опитування свідків, які повернулися з полону, або вивчення супутникових матеріалів.

За його словами, він почав готувати листа до генсека ООН із закликом відновити розслідування або призначити для цього нову місію.

"Це не питання лише України та українців. Це питання всього світу, тому що сьогодні це українці в Оленівці, а завтра це може бути хтось на території нашої планети, якщо країна-агресор розумітиме, що жодної відповідальності немає", — сказав Лубінець.

Він нагадав, що згідно з положеннями Женевської конвенції, відповідальність за військовополонених лежить на країні, яка їх утримує. Крім того, омбудсмен наголосив, що росіяни готували цей теракт заздалегідь і він має бути розцінений як воєнний злочин.

Як відомо, трагедія у Оленівці сталася наприкінці липня минулого року. Окупанти обстріляли колонію, де утримувалися полонені українські військовослужбовці, у тому числі й ті, що захищали маріупольську "Азовсталь". Україна після цього змогла повернути тіла 54 загиблих.