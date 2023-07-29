"Это не вопрос только Украины": омбудсмен объяснил, почему в расследовании теракта в Еленовке должен быть заинтересован весь мир

Омбудсмен собирается обратиться к генсеку ООН

Расследование теракта в Еленовке со стороны ООН должно быть продолжено, а сам он должен быть классифицирован как военное преступление против украинцев.

Как рассказал в эфире единого марафона новостей омбудсмен Дмитрий Лубинец, у него возникает вопрос о том, почему миссия ООН была закрыта, если есть материалы, которые можно изучить. Это включает фото- и видеозаписи, опрос свидетелей, которые вернулись из плена, или изучение спутниковых материалов.

По его словам, он начал готовить письмо к генсеку ООН с призывом возобновить расследование или назначить для этого новую миссию.

"Это не вопрос только Украины и украинцев. Это вопрос всего мира, потому что сегодня это украинцы в Еленовке, а завтра это может быть кто-либо на территории нашей планеты, если страна-агрессор будет понимать, что никакой ответственности нет", — сказал Лубинец.

Он напомнил, что согласно положениям Женевской конвенции, ответственность за военнопленных лежит на стране, которая их удерживает. Кроме того, омбудсмен подчеркнул, что россияне готовили этот теракт заранее и он должен быть расценен как военное преступление.

Как известно, трагедия в Еленовке произошла в конце июля прошлого года. Оккупанты обстреляли колонию, где содержались пленные украинские военнослужащие, в том числе и те, которые защищали мариупольскую "Азовсталь". Украина после этого смогла вернуть тела 54 погибших.