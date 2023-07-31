"Редис" почти 10 месяцев провел в Турции

Командиры бригады "Азов", которые недавно вернулись в Украину, в скором времени смогут вернуться на войну.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

В частности, он высказался о Денисе "Редисе" Прокопенко. По словам Пивненко, он будет выполнять боевые задачи, как и все остальные.

"Денис, он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые — у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся…" — сказал он.

Командующий Нацгвардией уточнил, что на фронт "Редис" может вернуться в течение месяца, а сроки возвращения зависят от обстановки на поле боя.

При этом военный уточнил, что сейчас нет никакого запрета на участие освобожденных из плена командиров "Азова" в войне против агрессора.

"Для меня такого запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те – нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет. Мы находимся в Силах обороны, есть Верховный главнокомандующий, есть главнокомандующий, есть направления по оперативно-стратегическому испытанию. Кому нужна помощь, они присылают, грубо говоря, на военном языке, ко мне боевое распоряжение, я его выполняю, и все", — добавил Пивненко.

Напомним, что командиры "Азова" почти 10 месяцев провели в Турции. Туда их отправили в рамках обмена пленными с россией.

Ранее "Телеграф" писал о том, что защитники "Азовстали" сами намекнули, что готовы вернуться на службу.