Война — день 539: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты засылают ДРГ с севера

Оперативно о главном за сутки

Бои в Украине продолжаются по всей линии фронта и пока ВСУ ведут наступление на ряде направлений в Донецкой и Запорожской областях, российские захватчики пытаются давить на направлении Купянска и ищут возможности проникнуть на территорию нашей страны через северные области. При этом в Генштабе подтвердили, что украинские защитники смогли достичь успеха в районе Урожайного

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты запустили очередную партию БПЛА. Мониторинговые группы фиксируют их активность в Херсонской области, поэтому не исключено, что тревога будет объявлена в южных областях.

О том, что происходило 13 августа, читайте в материале: Война — день 536: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты ищут слабые места в украинской обороне

Информацию за 14 августа смотрите по ссылке: Война — день 537: оккупанты пытаются давить на Купянск, а ВСУ достигают успехов на фронте

С данными за 15 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 538: россияне пытаются давить на востоке, но испытывают нехватку резервов