Война — день 536: ВСУ продвигаются на юге, а оккупанты ищут слабые места в украинской обороне

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают контрнаступление и смогли достичь тактически значимого продвижения на западе Запорожской области, выйдя на окраину Роботино, в то время как оккупанты усиливают давление на Купянск. При этом также появлялась информация об успехах ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако военное руководство отмечает, что речь не идет о создании плацдарма. В свою очередь россияне пытаются нащупать слабые места в обороне не только на линии фронта, но и в других пограничных областях.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 августа, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Украине 174 тысячи квадратных километров остаются потенциально опасными из-за неразорвавшихся мин и боеприпасов, говорит президент Владимир Зеленский

О том, что происходило 10 августа, читайте в материале: Война — день 533: ВСУ наступают на трех направлениях, а оккупанты продолжают терроризировать украинцев

Информацию за 11 августа смотрите по ссылке: Война — день 534: ракетный удар по Прикарпатью и массовое увольнение военкомов

С данными за 12 августа можно ознакомиться в трансляции: Война — день 535: оккупанты пытаются перехватить инициативу, а ВСУ ищут место для нового удара