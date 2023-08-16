Пока что приказано молчать: СМИ узнали, что с российским "генералом Армагеддоном"

Генерал не может покидать квартиру, в которой он находится, но его разрешено посещать

Российский генерал сергей суровикин, который был арестован из-за поддержки мятежа главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина, сейчас находится под домашним арестом.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на сообщения, которые публикуют российские "военкоры" и СМИ.

Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, который может вести близкий к российским силовикам человек, появилась информация, что суровикин сейчас находится под домашним арестом. Покидать квартиру, в которой он находится, генерал не может, однако его разрешено посещать. Также ему приказано молчать, "пока о нем не забудут".

"Официального расследования нет, но Суровикин долгое время находился во подвешенном состоянии, отвечая на неудобные вопросы", — отметили в ВЧК-ОГПУ.

При этом, ссылаясь на человека, знакомого с ситуацией, в паблике добавили, что решение об окончательной судьбе должен принимать "один человек", имея в виду российского диктатора владимира путина.

Сообщение появилось спустя несколько дней после заявления бывшего российского генерал-лейтенанта, а ныне депутата Госдумы виктора соболева об отстранении суровикина от должности командующего оккупационными войсками в Украине.

Также соболев дал понять, что суровикин может вернуться на свое место и может быть полезен армии, но в случае, если не вскроются серьезные нарушения с его стороны.

В то же время в кремле официально не комментировали его местонахождение и информацию о том, что он якобы знал о походе "вагнеровцев".

Стоит добавить, что сергей суровикин, также известный как "Генерал Армагеддон" перестал появляться на публике с момента мятежа пригожина. Вскоре после этого в сети появились сообщения, что он якобы знал о том, что главарь ЧВК "Вагнер" планирует устроить "поход на москву".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после того, как суровикин исчез с поля зрения, в Британии предположили, что в рф начали проводить чистки среди генералов.