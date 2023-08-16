Поки що наказано мовчати: ЗМІ дізналися, що з російським "генералом Армагеддоном"

Генерал не може залишати квартиру, де він знаходиться, але його дозволено відвідувати

Російський генерал сергій суровікін, який був заарештований через підтримку заколоту ватажка ПВК "Вагнера" євгена пригожина, зараз перебуває під домашнім арештом.

Про це пише Politico, посилаючись на повідомлення, які публікують російські "військкори" та ЗМІ.

Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, який може вести близька до російських силовиків людина, з’явилася інформація, що суровікін зараз перебуває під домашнім арештом. Покидати квартиру, в якій він знаходиться, генерал не може, проте його можна відвідувати. Також йому наказано мовчати, "поки про нього не забудуть".

"Офіційного розслідування немає, але суровікін тривалий час перебував у підвішеному стані, відповідаючи на незручні питання", — зазначили у ВЧК-ОДПУ.

При цьому, посилаючись на людину, знайому із ситуацією, у пабліку додали, що рішення про остаточну долю має приймати "одна людина", маючи на увазі російського диктатора володимира путіна.

Повідомлення з’явилося через кілька днів після заяви колишнього російського генерал-лейтенанта, а нині депутата Держдуми віктора соболєва про усунення суровікіна з посади командувача окупаційних військ в Україні.

Також соболєв дав зрозуміти, що суровікін може повернутися на своє місце і може бути корисним армії, але у разі, якщо не розкриються серйозні порушення з його боку.

Водночас у кремлі офіційно не коментували його місцеперебування та інформацію про те, що він нібито знав про похід "вагнерівців".

Варто додати, що Сергій Суровікін, також відомий як "Генерал Армагеддон", перестав з’являтися на публіці з моменту заколоту пригожина. Незабаром після цього в мережі з’явилися повідомлення, що він нібито знав, що ватажок ПВК "Вагнер" планує влаштувати "похід на москву".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після того, як сурувікін зник з поля зору, у Британії припустили, що в Росії почали проводити чищення серед генералів.