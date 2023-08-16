"Новичок" снова в деле? Троих россиянок могли отравить за границей, - СМИ

Предполагаемые отравления произошли в Мюнхене, Тбилиси м Праге

Расследователи установили, что с осени 2022 года произошло несколько отравлений россиян, уехавших из рф. Пострадали журналистки Елена Костюченко и Ирина Баблоян, а также глава фонда "Свободная россия" Наталия Арно.

Об этом сообщает The Insider.

"В октябре в Мюнхене была отравлена журналистка "Новой газеты" и "Медузы" Елена Костюченко, неделю спустя с практически идентичными симптомами столкнулась журналистка "Эха Москвы" Ирина Баблоян в Тбилиси, а весной нейротоксичным веществом была отравлена глава Фонда "Свободная Россия" Наталия Арно", — пишут расследователи, добавляя, что отравителей пока не установили, но редакция решила обнародовать эти факты, чтобы "предупредить уехавших из россии активистов и журналистов о существующей угрозе".

К расследованию The Insider привлек экспертов по отравляющим веществам, среди которых специалист по химическому оружию, ранее работавший в Организации по запрещению химического оружия, российский ученый, ранее работавший в курируемой ФСБ секретной программе по разработке отравляющих веществ, и около десятка врачей разных специальностей.

Елена Костюченко, которая делала репортажи из Херсона в начале войны, перед поездкой в Мариуполь 30 марта 2022 года получила предупреждение о подготовке покушения на нее руками "кадыровцев". Костюченко выехала из Запорожья, а затем и из Украины. Ее, вероятно, отравили в Мюнхене 18 октября 2022 года, во время обеда с подругой. После него Елена почувствовала себя плохо, ее мучила тошнота, боли, бессонница, позже появились отеки. Анализ на токсины журналистка попыталась сделать впервые только через два месяца, однако получить результат не удалось.

Отравленные россиянки. Коллаж THE INSIDER

Ирина Баблоян, вероятно, была отравлена в Тбилиси 25 октября 2022 года. Она жила в гостинице "King Tamar". Вечером 25 октября она почувствовала недомогание, а наутро проснулась с сильной слабостью и головокружением. Позднее ее ладони и стопы стали багровыми и "горели". Симптомы Елены и Ирины были похожи, но у Баблоян еще и периодически возникали покраснения на коже. Переехав через несколько месяцев в Берлин, она сдала кровь для токсикологического анализа, однако результата не получила. В клинике "Шарите" заявили, что ее образцы крови потерялись.

Наталия Арно была отравлена в Праге, вероятно – в номере отеля "Garden Court" в ночь со 2 на 3 мая 2023 года. Двери ее номера были открыты, там ощущался запах парфюма. Под утро у Наталии очень болели зубы и язык, потом боль разошлась по всему по телу. В тот же день она улетела в Вашингтон и уже 4 мая сдала анализы крови. Результаты токсикологического анализа пока неизвестны, но врачи сообщили ей, что она была отравлена нейротоксичным веществом. По мнению эксперта, симптомы Наталии, в том числе онемения, указывают на нервно-паралитическое вещество. К классу таких веществ относятся и все виды "Новичка", но только этим симптомам установить класс вещества невозможно.

Напомним, в августе 2020 года во время перелета из Томска в Москву российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо. Он потерял сознание и попал в реанимацию в результате попытки отравления "Новичком".

Как сообщал "Телеграф", глава спецотряда "Ахмат", который считается причастным к многим зверствам в Украине, апты алаудинов был отравлен — ему прислали письмо, пропитанное ядом.