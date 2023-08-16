"Новачок" знову у справі? Трьох росіянок могли отруїти за кордоном, — ЗМІ

Передбачувані отруєння сталися в Мюнхені, Тбілісі та Празі

Розслідувачі встановили, що з осені 2022 відбулося кілька отруєнь росіян, які виїхали з рф. Постраждали журналістки Олена Костюченко та Ірина Баблоян, а також голова фонду "Свободная россия" Наталія Арно.

Про це повідомляє The Insider.

"У жовтні в Мюнхені була отруєна журналістка "Нової газети" і "Медузи" Олена Костюченко, через тиждень з практично ідентичними симптомами зіткнулася журналістка "Эхо Москвы" Ірина Баблоян у Тбілісі, а навесні нейротоксичною речовиною була отруєна голова Фонду "Свободная россия" Наталія Арно ", — пишуть розслідувачі, додаючи, що отруйників поки не встановили, але редакція вирішила оприлюднити ці факти, щоб "попередити активістів і журналістів, що виїхали з росії, про існуючу загрозу".

До розслідування The Insider залучив експертів з отруйних речовин, серед яких фахівець з хімічної зброї, який раніше працював в Організації із заборони хімічної зброї, російський учений, який раніше працював у секретній програмі з розробки отруйних речовин, що займається ФСБ, і близько десятка лікарів різних спеціальностей.

Олена Костюченко, яка робила репортажі з Херсона на початку війни, перед поїздкою до Маріуполя 30 березня 2022 року отримала попередження про підготовку замаху на неї руками "кадировців". Костюченко виїхала з Запоріжжя, а згодом і з України. Її, ймовірно, отруїли у Мюнхені 18 жовтня 2022 року, під час обіду з подругою. Після нього Олена почувалася погано, її мучила нудота, біль, безсоння, потім з’явилися набряки. Аналіз на токсини журналістка спробувала зробити вперше лише за два місяці, проте отримати результат не вдалося.

Отруєні росіянки. Колаж THE INSIDER

Ірина Баблоян, ймовірно, була отруєна у Тбілісі 25 жовтня 2022 року. Вона жила у готелі King Tamar. Увечері 25 жовтня вона відчула нездужання, а ранком прокинулася з сильною слабкістю та запамороченням. Пізніше її долоні та стопи стали багряними та "горіли". Симптоми Олени та Ірини були схожі, але у Баблоян ще й періодично виникали почервоніння на шкірі. Переїхавши через кілька місяців до Берліна, вона здала кров для токсикологічного аналізу, проте результату не отримала. У клініці "Шаріте" заявили, що її зразки крові загубилися.

Наталію Арно було отруєно у Празі, ймовірно – у номері готелю "Garden Court" в ніч з 2 на 3 травня 2023 року. Двері її номера були відчинені, там відчувався запах парфуму. Під ранок у Наталії дуже боліли зуби та язик, потім біль розійшовся по всьому тілу. Того ж дня вона відлетіла до Вашингтона і вже 4 травня здала аналізи крові. Результати токсикологічного аналізу поки невідомі, але лікарі повідомили, що вона була отруєна нейротоксичною речовиною. На думку експерта, симптоми Наталії, зокрема оніміння, вказують на нервово-паралітичну речовину. До класу таких речовин відносяться і всі види "Новачка", але тільки за цими симптомами встановити клас речовини неможливо.

Нагадаємо, у серпні 2020 року під час перельоту з Томська до Москви російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано. Він знепритомнів і потрапив у реанімацію внаслідок спроби отруєння "Новачком".

Як повідомляв "Телеграф", голову спецзагону "Ахмат", який вважається причетним до багатьох звірств в Україні, апти алаудинова було отруєно — йому надіслали листа, просоченого отрутою.