"Містер Сідр" передав естафету: у росії нове масове отруєння

Десятки росіян отруїлися через неякісні продукти в шаурмі

У росії, де нещодавно від отруєння алкогольним напоєм "Містр Сідр" загинули десятки людей, відбулося масове отруєння неякісною шаурмою.

Як пишуть російські ЗМІ, інцидент стався у місті Братськ Іркутської області.

За інформацією джерел, за допомогою до лікарів тут звернулися 62 жертви злощасного кафе швидкого харчування під назвою "Шаурми хочу". Усі вони поскаржилися на різке погіршення здоров’я. 29 людей госпіталізували.

Силовики вже затримали власника закладу. Відносно його порушено кримінальну справу за статтею про "виробництво, зберігання, збут продукції, яка не відповідає вимогам безпеки".

У самому кафе працюють слідчі, які мають дізнатися причину отруєння клієнтів.

Події у росії також активно обговорюють і в мережі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що кількість жертв внаслідок отруєння сидром у росії постійно продовжує зростати. Станом на 15 червня після вживання напою померли 36 осіб. Всього відомо про 106 випадків отруєння, серед них п’ятеро дітей.