"Мистер сидр" передал эстафету: в россии новое массовое отравление

Десятки россиян отравились из-за некачественных продуктов в шаурме

В россии, где недавно от отравления алкогольным напитком "Мистр сидр" погибли десятки человек, произошло массовое отравление некачественной шаурмой.

Как пишут российские СМИ, инцидент произошел в городе Братск Иркутской области.

По информации источников, всего за помощью к врачам здесь обратились 62 жертвы злополучного кафе быстрого питания под названием "Шаурмы хочу". Все они пожаловались на резкое ухудшение самочувствия. 29 человек госпитализировали.

Силовики уже задержали владельца заведения. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье о "производстве, хранении, сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности".

В самом кафе работают следователи, которым предстоит узнать причину отравления клиентов.

События в россии также активно обсуждают и в сети.

Ранее "Телеграф" писал о том, что число жертв в результате отравления сидром в россии постоянно продолжает расти. По состоянию на 15 июня после приема напитка скончались 36 человек. Всего известно о 106 случаях отравления, в их числе пятеро детей.