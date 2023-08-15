Российские диверсанты пошли на прорыв в одной из областей Украины

Боевиков заметил сторожевой поста

Вражеские диверсанты пытались проникнуть на территорию Украины в районе Новгород-Северской громады. Попытка пресечена.

Командующий Cилами обороны Сергей Наев сообщил, что в ночь на 15 августа, две диверсионно-разведывательные группы предприняли попытку прорыва украинской границы в Черниговской области.

По словам военного, боевиков заметил сторожевой поста наблюдения, после чего завязался стрелковый бой. По приказу старшего командира по оккупантам нанесли артиллерийский удар. Кроме этого к границе выдвинулся военный резерв, оснащенный дронами.

По данным военных, диверсионные группы состояли из 5 человек в одной и 7 в другой. Враг понес потери и отступил на территорию россии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что это не первая попытка вражеских сил прорваться в Украину через Черниговскую область.

Также напомним, что Сергей Наев рассказывал, если ли угроза наступления на Украину "вагнеровцев" из Беларуси и от чего такой сценарий может в перспективе зависеть.