Російські диверсанти пішли на прорив в одній із областей України

Бойовиків помітив сторожовий пост

Ворожі диверсанти намагалися проникнути на територію України в районі Новгород-Сіверської громади. Українські військові вигнали супротивника.

Командувач Cилами оборони Сергій Наєв повідомив, що в ніч на 15 серпня дві диверсійно-розвідувальні групи зробили спробу прориву українського кордону в Чернігівській області.

За словами військового, бойовиків помітив сторожовий, після чого зав'язався стрілецький бій. За наказом старшого командира по окупантам було завдано артилерійського удару. Крім цього, до кордону висунувся військовий резерв, оснащений дронами.

За даними військових, диверсійні групи складалися з 5 осіб в одній та 7 в іншій. Ворог зазнав втрат і відступив на територію росії.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що це не перша спроба ворожих сил прорватися в Україну через Чернігівську область.

Також нагадаємо, що Сергій Наєв розповідав, чи є загроза наступу на Україну "вагнерівців" з Білорусі та від чого такий сценарій може в перспективі залежати.