Російські диверсанти намагалися прорватися до Чернігівської області

По ворогу відкрили вогонь на ураження

У ніч на вівторок, 1 серпня, група ворожих диверсантів намагалася пробратися через кордон України в Чернігівській області. Прикордонники відкрили по них вогонь, змусивши відступити.

Про це розповів заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, керівник Об’єднаного оперативного штабу Сергій Наєв.

Він уточнив, що четверо озброєних людей, які намагалися проникнути в Україну, зафіксували прикордонники 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів.

"За рішенням старшого наглядового посту по ворогові було відкрито вогонь на поразку, яка змусила його відійти назад. За сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних Сил України", — розповів подробиці інциденту Наєв.

Він додав, що ворог вкотре зазнав втрат і не досягнув поставленої мети.

Як повідомляв "Телеграф", російські диверсійно-розвідувальні групи періодично намагаються проникнути через кордон України на Чернігівському та Сумському напрямках. Однак усі їхні спроби успішно відбивають наші захисники.