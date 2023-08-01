Российские диверсанты пытались прорваться в Черниговскую область

По врагу открыли огонь на поражение

В ночь на вторник, 1 августа группа вражеских диверсантов пыталась пробраться через границу Украины в Черниговской области. Пограничники открыли по ним огонь, заставив отступить.

Об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, руководитель Объединенного оперативного штаба Сергей Наев.

Он уточнил, что четверых вооруженных людей, которые пытались проникнуть в Украину, зафиксировали пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров.

"По решению старшего наблюдательного поста по врагу был открыт огонь на поражение, заставившее его отойти назад. По сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из состава пограничного отряда и Вооруженных Сил Украины", — рассказал подробности инцидента Наев.

Он добавил, что враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели.

Как сообщал "Телеграф", российские диверсионно-разведывательные группы периодически пытаются проникнуть через границу Украины на Черниговском и Сумском направлениях. Однако все их попытки отражают наши защитники.