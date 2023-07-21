Российские диверсанты снова пытались прорвать северную границу Украины: военные рассказали детали (видео)

О ситуации рассказал Сергей Наев

Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть через границу Украины на Черниговском и Сумском направлениях. Однако все их попытки отразили наши защитники.

Об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, руководитель Объединенного оперативного штаба Сергей Наев.

"российская федерация не оставляет попыток найти слабые места в нашей обороне непосредственно на Черниговском и Сумском направлениях. В приграничье фиксируется проникновение диверсионно-разведывательных групп, но все попытки были неудачными", — написал он в своем Telegram-канале.

Наев подчеркнул, что принимаются все необходимые меры по усилению наших оборонных возможностей. Речь идет об увеличении количества невзрывных инженерных заграждений, а также установке дополнительных камер наблюдения.

"Учитывая указанное, можно уверенно сказать, что в случае попытки пересечения любого участка государственной границы враг успеха не будет. Если же уровень угрозы будет расти, Генеральным Штабом ВСУ предусмотрено усиление наших войск для того, чтобы сделать невозможными попытки врага ворваться в Украину", — резюмировал руководитель Объединенного оперативного штаба.

Как сообщал Телеграф, ранее Сергей Наев рассказал, как в Украине готовятся отражать возможную угрозу из Беларуси.