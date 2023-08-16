Украина задействовала свои самые мощные подразделения на фронте: есть тревожный момент

Две бригады были одними из последних крупных подразделений, которые украинский Генеральный штаб держал в резерве

В ходе контрнаступления ВСУ Украина задействовала свои самые мощные подразделения, которые Генштаб держал в резерве. Важный момент заключается в том, кто сможет заменить их, когда они уйдут на отдых или ремонт.

Об этом пишет журнал Forbes.

Так, за последние несколько 82-я десантно-штурмовая бригада, в которой 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами "Мардер" и "Страйкер" и танками "Челленджер-2", вступила в бой в Запорожской области в районе Работино.

"82-я бригада и родственная ей десантно-штурмовая часть, 46-я бригада, были одними из последних крупных подразделений, которые украинский Генеральный штаб держал в резерве. Отправив, наконец, эти формирования в бой, украинцы могли бы значительно усилить свою огневую мощь на одном из главных направлений контрнаступления — от Работино до оккупированного Мелитополя, к северу от побережья Черного моря", — говорится в сообщении.

В данном случае есть очень важный нюанс — когда 46-я и 82-я бригады отступят для отдыха или же ремонта, может не оказаться столь же мощных свежих бригад, которые могли бы заменить их. В результате контрнаступление может потерять темп.

В то же время у Украины все еще есть незадействованные бригады территориальной и национальной гвардии. Однако этим формированиям не хватает огневой мощи и подготовки, которые в свою очередь имеют бригады морской пехоты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нынешние и бывшие чиновники в Украине, США и Европе проанализировали, смогут ли ВСУ провести успешное контрнаступление без западных самолетов.